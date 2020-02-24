النشرة الرياضية.. وفاة عمرو فهمي..انسحاب الزمالك.. وبيان الأهلي ضد العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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بيان ناري من الأهلي بعد قرارات الانضباط: رفض العقوبات.. التصعيد للفيفا.. وشكوى الجنايني

أصدر النادي الأهلي بيانا بعد قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بإيقاف 3 من لاعبي الفريق بعد أحداث مباراة السوبر.

الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري في وجود اللجنة الخماسية

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم استكمال مباريات الدوري.

وصول حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وصل منذ قليل طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قبل ساعات من إدارة المواجهة المرتقبة بين القطبين.

غياب رمضان.. 19 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، والمقررة مساء الإثنين.

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بيان.. كاف ينعي عمرو فهمي

نعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق لـ"كاف".

البروفة الأخيرة قبل الأهلي.. صنداونز يتأهل إلى ربع نهائي الكأس

حقق فريق صنداونز الجنوب أفريقي الفوز على جامعة فال اوف يونيفيرسال بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 (2) لبطولة كأس جنوب أفريقيا.

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف

أكد مصدر مقرب وفاة عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد صراع مع المرض.

رسميا.. إعلان حيثيات مقصلة عقوبات السوبر على الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حيثيات العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد.. وتقارير: قد يغيب شهرين

أعلن ريال مدريد الإسباني حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه البلجيكي إيدين هازارد خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ليفانتي التي جمعتهما بالدوري الإسباني، دون تحديد مدة الغياب.