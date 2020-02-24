لجنة التظلمات ترد: هل استأنف الأهلي والزمالك ضد العقوبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لم يتلق أي إخطارات سواء من ناديي الأهلي أو الزمالك للتظلم ضد قرارات لجنة الانضباط بالجبلاية.

وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إن هناك مدة قانونية للتظلم ضد القرارات والتي تبلغ 10 أيام.

Advertisements

وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات مختلفة ضد 3 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك، بالإضافة لإداري بالنادي الأبيض، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأوضح الشوربجي أن لجنة الاستئناف تتألف من 5 قضاة، تنظر في التظلمات المقدمة من أي نادي أو لاعب ضد أي من قرارات اللجان المختلفة بالاتحاد.

وأشار إلى أن اللجنة تنظر في الاستئناف المقدم، وإما أن تؤيد العقوبة، أو تُلغيها أو يتم تخفيفها.