محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لم يتلق أي إخطارات سواء من ناديي الأهلي أو الزمالك للتظلم ضد قرارات لجنة الانضباط بالجبلاية.
وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إن هناك مدة قانونية للتظلم ضد القرارات والتي تبلغ 10 أيام.
وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات مختلفة ضد 3 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك، بالإضافة لإداري بالنادي الأبيض، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.
وأوضح الشوربجي أن لجنة الاستئناف تتألف من 5 قضاة، تنظر في التظلمات المقدمة من أي نادي أو لاعب ضد أي من قرارات اللجان المختلفة بالاتحاد.
وأشار إلى أن اللجنة تنظر في الاستئناف المقدم، وإما أن تؤيد العقوبة، أو تُلغيها أو يتم تخفيفها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التظلمات ترد: هل استأنف الأهلي والزمالك ضد العقوبات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.