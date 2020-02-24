مدرب الترجي: الفوز على حمام الأنف دفعة قوية قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أبدى مجدي تراوي المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي لكرة القدم ارتياحه عقب الفوز الصعب على نادي حمام الأنف قبل أيام من مواجهة الزمالك في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

وحقق الترجي الفوز على مضيفه نادي حمام الأنف اليوم الأحد بهدف نظيف ضمن الجولة 16 من الدوري المحلي ليعزز موقعه في الصدارة بـ44 نقطة.

وقال تراوي في تصريحات إعلامية بعد المباراة :"لم يكن من السهل الحصول على النقاط الثلاث في ملعب حمام الأنف لاسيما وأن الفريق يمر بفترة جيدة بعد تعادله مع الأفريقي في الجولة الماضية".

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وأضاف :"النقاط الثلاث جاءت في وقتها وستسمح لنا بالتحضير لمباراة الزمالك في ظروف جيدة".

وقال تراوي :"الأمر الجيد إنه ليست لدينا إصابات كثيرة. ماهر الصغير والطيب المزياني عادا ويحتاجان إلى برنامج تأهيلي لاستعادة كامل لياقتهما البدنية".

وأكد :"سنطوي الآن صفحة الدوري في هذه الفترة من أجل التركيز على مباراة الزمالك الصعبة. نحن عازمون على تقديم ردة فعل في القاهرة".

ويواجه الترجي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك في القاهرة يوم الجمعة المقبل بعد أن كان خسر أمام نفس المنافس لقب كأس السوبر الافريقي في العاصمة القطرية الدوحة 1 / 3 .