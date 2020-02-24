مصدر لمصراوي: لاعبو الزمالك غادروا معسكر مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق غادروا المعسكر الذي بدأ مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة القمة أمام الأهلي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن لاعبي الفريق جميعهم تركوا المعسكر بعد إبلاغهم بقرار إدارة الزمالك بعدم استكمال مباريات الدوري المصري.

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وأوضح المصدر، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أبلغ اللاعبين بأن مران الفريق سيكون في تمام العاشرة صباح الإثنين.

وكان الزمالك قد دخل في معسكر بدأ مساء اليوم، الأحد، لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، قراره رسميًا، بعدم استكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري في ظل تواجد لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية.