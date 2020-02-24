الجنايني يرد على بيان الأهلي.. انسحاب الزمالك.. وسبب عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن المشهد الذي كان حاضرا في بطولة السوبر المصري بأبو ظبي أساء لصورة مصر في الخارج، لافتا أن اللاعبين مفترض أنهم يمثلون مصر ويعملون من أجل سمعة الوطن في الخارج.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر:" نحن نعيش في دولة قانون، وليس في غابة كما يعتقد البعض وتحكمنا اللوائح والقوانين، ولو نريد التقدم يجب تطبيق القانون".

وأضاف، أن ما يقوم به اتحاد الكرة من تطبيق اللوائح هو ليس اختراعا للوائح، ولديهم في لجنة انضباط داخل اتحاد الكرة لوائح تنظم كل شيء، ولكن نحن في مصر لم نعتاد على ذلك فالبعض يصاب بالضيق من تطبيق القانون".

وأوضح، أن تطبيق القانون بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الأخيرة اصبحت مطلب شعبي داخل مصر وخارجها، مؤكدا أنه لن يستمر في منصبه ولا يرغب في منصل ولا ينحاز لطرف من الفريقين.

وردا على الصور التي انتشرت مؤخرا واتهمته بالاحتفال مع لاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر، أكد أن هناك حملة ممنهجة من البعض لنشر تلك الأخبار والتي ليس لها أساس من الصحة.

وأشار إلى أن الصورة المنتشرة ممسكا بميدالية خلال الاحتفال بالسوبر كان بهدف اعطائها لناشيء نادي الزمالك المصاب بالسرطان، والصورة الثانية التي كانت تجمعه بمصطفى محمد تعود لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يعلم أي شيء عن العقوبات التي وقعت على عدد من لاعبي القطبين، لافتا أن المسؤول عن لجنة الانضباط بالاتحاد هو الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الملف.

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وتابع:" حصلت على اللقطات من خلال 17 كاميرا من الـVAR بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وكافة اللقطات موجودة في اتحاد الكرة للأندية الراغبة في الاطلاع عليها، بجانب تقرير الحكم، ومنسق المباراة ومراقب المباراة".

وفيما يخص عقوبة محمود كهربا، أكد أن لاعب الأهلي هو من افتعل الأزمة وبدأ بالشرارة وتقرير الحكم ذكر هذا الأمر، ومراقب ومنسق المباراة، إضافة إلى ما شاهدناه في الفيلم.

واستدرج :"الأهلي يقول لن يتم التعامل مع اللجنة الخماسية؟ ومن سيدير مباراة الغد التي سيتوجه لها الأهلي؟ أهلًا وسهلًا بالجميع."

وتابع:" كل فعل ظهر في أحداث مباراة السوبر موجود في لائحة العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، واللائحة موجودة من أول يوم على موقع الاتحاد والجميع يعلم ذلك ولست مطالب بإرسالها عبر البريد إلى الأندية".

وعن قرار الزمالك بعدم استكمال المسابقة، أكد الجنايني أن في حالة انسحاب الزمالك من المباراة المقبلة أمام الأهلي سيتم تطبيق اللائحة التي تتص على احتساب خسارة الفريق الأبيض بنتيجة هدفين دون رد، وخصم 6 نقاط في نهاية الموسم وفي حالة تكرار الأمر سيتم تغليظ العقوبة وربما يفقد الفريق فرصته في التواجد بدوري الأبطال الموسم المقبل.

وأكمل:" لا تراجع عن العقوبات ولكن هناك مسار طبيعي وهو تقديم أي نادي لتظلم لتخفيف العقوبة الموقعة على لاعبيه، ولم أجامل شخص على حساب أخر".

وأتم الجنايني تصريحاته: تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري المصري ستكون بداية من الدور الثاني كما قال قبل ذلك وسيلتزم بالموعد المحدد لذلك".