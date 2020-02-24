الأهلي يحسم موقفه من خوض القمة: "سنتوجه لملعب المباراة ولا دخل لنا بالزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن فريقه سيخوض مباراة القمة أمام الزمالك، المقررة على ستاد القاهرة.

وأوضح مرجان، في تصريحات صحفية بحضور مراسل "الخليج 365"، أن الأهلي سيتوجه في موعد مباراته أمام الزمالك الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين، لخوض المباراة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة النادي الأبيض قررت بالإجماع عدم استكمال بطولة الدوري في وجود اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا.

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وأكمل المدير التنفيذي للأهلي: "الفريق في معسكره وسيتواجد في مباراة الإثنين، وليس لنا علاقة بقرار المنافس".

واختتم: "الأهلي سيتوجه لملعب المباراة في الموعد المحدد، ونتمنى التوفيق لفريقنا في المباراة".

وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قراراتها ضد الأهلي والزمالك، بسبب أحداث مباراة السوبر يوم الخميس الماضي، مما تسبب في إصدار الناديين لبيانين للاعتراض على اتحاد الكرة وقراراهما التصعيد ضد اللجنة الخماسية.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 45 نقطة من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.