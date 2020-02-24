بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “حاتم بطيشة”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على استاد “القاهرة الدولي”، بإدارة من الحكم الليتواني “جيديميناس ماسيكا”.

يفتح استاد “القاهرة الدولي” أبوابه للقمة الـ121 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة مثيرة ونارية يترقبها محبو الكرة العربية، حينما يلتقيان في كلاسيكو العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضية بسبب خسارته كأس السوبر المصري ضد “الزمالك” منذ 4 أيام،

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وسيسعى المارد الأحمر إلى مواصلة نتائجه الرائعة على مستوى بطولة الدوري المحلي، حيث يتصدر قمة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة جمعها من 15 مباراة، ولم يتذوق الفريق طعمة الخسارة او التعادل في المسابقة حتى الآن.

على الجانب الآخر يدخل نادي الزمالك المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بحصد بطولتي السوبر المصري والأفريقي في أقل من 7 أيام.

ويتطلع أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الإنتصار العاشر لهم في بطولة الدوري المصري هذا الموسم على حساب النادي الأهلي اليوم، من أجل خطف مركز الوصافة من نادي “المقاولون العرب”، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة جمعها من 15 مباراة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر في مناسبتين.

وستكون مواجهة الفريقان اليوم هي الأولى لمدربي الأهلي والزمالك، حيث لم يسبق لرينييه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر مواجهة الزمالك ببطولة الدوري فقد التقى بالنادي الأبيض في مباراتي السوبر فاز في واحدة وخسر في أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لباتريس كارتيرون الذي واجه الأهلي لأول مرة في مباراة كأس السوبر الماضية.

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