جدول رواتب لاعبي ليفربول في الموسم الجديد

أصبح الجيل الحالي لنادي ليفربول، على أعتاب دخول التاريخ، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقب البريميرليج، للمرة الأولى عبر تاريخ مشاركات الريدز في البطولة بمسماها الجديد.

وعلى مدار آخر 30 عامًا فشلت أجيال تعاقبت على “الميلوول” في إسعاد جماهير “الكوب”، ومنحهم على الأقل لقبًا للدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تذكيرهم بأمجاد الأجيال السابقة، التي رفعت 18 لقبًا للدوري بمسماه القديم.

الجيل الذي يقوده المدرب “يورجن كلوب” أثبت قوته وفاعليته، بتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 2019، بعدما أخفق في نهائي نسخة 2018 ضد ريال مدريد، ليعانق النجاح الأوروبي، ويحصل على مجد ذات الأذنين الغائبة منذ الفوز على ميلان في 2005.

الغريب في الأمر أن كلوب استطاع الوصول لكل تلك النجاحات، مع نجوم لا يتقاضون رواتب ضخمة، على الأقل مقارنة بالمنافسين، حيث يكفي للتدليل على ذلك أن عقد ظهير مانشستر يونايتد السابق “أشلي يونج” الذي كان يتقاضى به 120 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، يتجاوز عقد ظهيري ليفربول “روبيرتسون وأرنولد” سويًا!

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ويتصدر النجم المصري “محمد صلاح” قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، حيث يحصل على راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه استرليني.

ومن أجل التعرف أكثر على رواتب نجوم ليفربول، إليكم الجدول التالي، والذي يشرح كافة التفاصيل، من مركز كل لاعب، وعمره، وراتبه السنوي والأسبوعي.