اخبار الرياضه

جدول رواتب لاعبي ليفربول في الموسم الجديد

0 نشر
مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أصبح الجيل الحالي لنادي ، على أعتاب دخول التاريخ، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقب البريميرليج، للمرة الأولى عبر تاريخ مشاركات الريدز في البطولة بمسماها الجديد.

وعلى مدار آخر 30 عامًا فشلت أجيال تعاقبت على “الميلوول” في إسعاد جماهير “الكوب”، ومنحهم على الأقل لقبًا للدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تذكيرهم بأمجاد الأجيال السابقة، التي رفعت 18 لقبًا للدوري بمسماه القديم.

الجيل الذي يقوده المدرب “يورجن كلوب” أثبت قوته وفاعليته، بتحقيقه لقب 2019، بعدما أخفق في نهائي نسخة 2018 ضد ، ليعانق النجاح الأوروبي، ويحصل على مجد ذات الأذنين الغائبة منذ الفوز على ميلان في 2005.

الغريب في الأمر أن كلوب استطاع الوصول لكل تلك النجاحات، مع نجوم لا يتقاضون رواتب ضخمة، على الأقل مقارنة بالمنافسين، حيث يكفي للتدليل على ذلك أن عقد ظهير مانشستر يونايتد السابق “أشلي يونج” الذي كان يتقاضى به 120 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، يتجاوز عقد ظهيري ليفربول “روبيرتسون وأرنولد” سويًا!

Advertisements

ويتصدر النجم المصري “محمد صلاح” قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، حيث يحصل على راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه استرليني.

ومن أجل التعرف أكثر على رواتب نجوم ليفربول، إليكم الجدول التالي، والذي يشرح كافة التفاصيل، من مركز كل لاعب، وعمره، وراتبه السنوي والأسبوعي.

محمد صلاح مهاجم 26 £10,400,000 £200,000
روبيرتو فيرمينيو مهاجم 27 £9,360,000 £180,000
فيرجيل فان دايك مدافع 27 £9,360,000 £180,000
جوردن هيندرسون وسط 28 £7,280,000 £140,000
جيمس ميلنر وسط 33 £7,280,000 £140,000
نابي كايتا وسط 24 £6,240,000 £120,000
أليكس تشامبرلين وسط 25 £6,240,000 £120,000
آدم لالانا وسط 30 £5,720,000 £110,000
ديان لوفرين مدافع 29 £5,200,000 £100,000
ساديو ماني مهاجم 26 £5,200,000 £100,000
جويل ماتيب مدافع 27 £5,200,000 £100,000
فابينيو وسط 25 £5,200,000 £100,000
أليسون حارس 26 £4,680,000 £90,000
شاكيري وسط 27 £4,160,000 £80,000
فينالدوم وسط 28 £3,900,000 £75,000
كلاين مدافع 27 £3,640,000 £70,000
روبيرتسون مدافع 24 £2,600,000 £50,000
أوريجي مهاجم 23 £2,340,000 £45,000
أرنولد مدافع 20 £2,080,000 £40,000
جوميز مدافع 21 £1,456,000 £28,000
كاريوس حارس 25 £1,300,000 £25,000
برويستر مهاجم 18 £520,000 £10,000

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول رواتب لاعبي ليفربول في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا