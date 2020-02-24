باريس سان جيرمان يهزم بوردو برباعية في مباراة مثيرة

حسم باريس سان جيرمان المواجهة المثيرة أمام ضيفه بوردو 4-3، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وجاءت رباعية حامل اللقب عبر الأوروغوياني إيدينسون كافاني في الدقيقة (25) والمدافع البرازيلي ماركينيوس (45 و63) وكيليان مبابي (69)، فيما جاءت رباعية ثلاثية الضيوف عبر الكوري الجنوبي هوانغ يو جو (18) والبرازيلي بابلو كاسترو (51) والإسباني روبن باردو (83).



بهدفه اليوم وصل الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني لهدف رقم 200 مع النادي الباريسي معزّزاً رقمه القياسي في صدارة هدافي الفريق عبر التاريخ.



وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان نيمار داسيلفا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 92.



كما تعد ثنائية ماركينيوس الأولى من نوعها مع النادي الباريسي في جميع المساباقات في 275 مباراة.



بهذا الفوز عزز باريس سان جيرمان موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا الثاني الذي خسر أمام نانت 1-3، فيما بقي بوردو في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.



وفي مباريات أخرى أهدر سانت إتيان فوزا كان في المتناول وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه رينس بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، فيما استعاد رين المركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه نيم 2-1.

المصدر: وكالات

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