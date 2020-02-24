رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم الاثنين 24/2/2020 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول مع فريق وست هام يونايتد اليوم الاثنين 24 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق وست هام يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 وبفارق 19 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف خلال تلك الجولة.

وتعد مباراة فريق وست هام يونايتد مع فريق ليفربول هي الأخيرة خلال هذة الجولة، حيث أقيم يوم السبت الماضي 6 مباريات، واقيمت يوم الأحد 3 مباريات.

وحقق الريدز انتصارا سهلا على فريق وست هام يونايتد في الدور الأول بملعب لندن بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق محمد صلاح واوكسليد تشامبرلين.