رياضة | موعد مباراة الأهلي و الزمالك اليوم| مشاهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي و الزمالك اليوم| مشاهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك مساء غد الإثنين، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مواجهة القمة المصرية "الأهلي ضد الزمالك" مساء غد الإثنين الموافق 24_2_2020 ، في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

وفي سياق متصل تُنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، مساء غد الإثنين الموافق 24_2_2020، حصرياً عبر قنوات "ON SPORTS _ TIME SPORTS" حيث يستقبل ملعب القاهرة الدولي القمة المصرية.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة حيث لعب الفريق هذا الموسم 15 مباراة فاز في جميع المباريات ولم يخسر أو في أى لقاء محققاً العلامة الكاملة ،بينما يأتي الفريق الأبيض الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من خوض 15 جولة ، حقق الأبيض الفوز 9 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الخسارة في مناسبتين فقط.