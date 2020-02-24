رياضة | أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 3 بوردو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 3 بوردو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا أمام ضيفه بوردو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل رباعية سان جيرمان، إدينسون كافاني وماركينيوس "هدفان" وكيليان مبابي، في الدقائق (25) و(45+2) و(63) و(69).

وجاءت أهداف بوردو عن طريق هوانج جو وبابلو كاسترو وروبن باردو في الدقائق (18) و(45+6) و(83).