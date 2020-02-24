ميسي يعيد الأمل إلى سيتين قبل "الكلاسيكو" ودوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لوحة فنية جديدة مع فريقه برشلونة، عندما قاد "البلوغرانا" للفوز على إيبار 5-0 في الجولة 25 من الدوري الإسباني، حيث أحرز "البرغوث" بمفرده 4 أهداف. وجاء تألق النجم التاريخي للبرسا في التوقيت المناسب، كمثابة إعادة الأمل لمدرب الفريق، كيكي سيتين، خاصة أن الأخير كان يمر بلحظات عصيبة في فترته الأولى مع "البلوغرانا". وأسهم ميسي في منح سيتين والفريق دفعة معنوية قوية، قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام نابولي في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويعقبها مباراة من العيار الثقيل في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد. ويعد تألق اللاعب الأرجنتيني من العوامل التي تمنح الفريق الأفضلية في هاتين المباراتين، حيث يراهن سيتين على الحلول الفردية التي يقدمها ميسي، خاصة مع التراجع الكبير في مستويات خط الهجوم، والاصابات التي ضربت الفريق. وحصل البرسا على دفعة معنوية أخرى بعد ساعتين من فوزه على إيبار، حيث ألحق ليفانتي الخسارة بريال مدريد، ليصعد برشلونة إلى صدارة ترتيب الدوري. من جهته حصل ميسي على دفعة معنوية مهمة، حيث أنهى صيامه الطويل غير المعتاد عن إحراز الأهداف والذي وصل إلى أكثر من شهر، حيث أحرز آخر هدف له كان في مرمى غرناطة في الجولة 20 من الدوري، قبل أن تتوقف ماكينة أهدافه أمام فالنسيا وليفانتي وريال بيتيس وخيتافي. ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفاً أحرزهم في 20 مباراة، في صدارة هدافي "الليغا" موسعاً الفارق مع الفرنسي كريم بنزيما الذي في جعبته 13 هدفاً. وبشكل عام أحرز اللاعب الأرجنتيني 23 هدفاً في الموسم الحالي في مختلف البطولات، حيث أن آخر مرة أحرز فيها عدد أهداف أقل من 20 هدفاً كان في موسم 2007-2008، عندما جمع 16 هدفاً، بينما أسهم ميسي بنسبة 100% في آخر 11 هدفاً أحرزه البرسا، سواء عن طريق الصناعة أو إحراز الأهداف.

