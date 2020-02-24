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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الهولندي: أياكس يسقط في فخ الخسارة أمام هيراكليس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
سقط فريق أياكس في فخ الخسارة أمام مضيفه هيراكليس 0-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضاً فوز ألكمار على زفوله 2-0 وأيندهوفن على فيتيسه أرنهايم 2-1، وأوتريخت على تفينتي أنشخيدة 2-1. ويدين هيراكليس بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيريل ديسرس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. وتوقف رصيد أياكس عند 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع هيراكليس رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع. وفي المباراة الثانية، عزز فريق ألكمار تواجده في المركز الثاني بالدوري عقب فوزه على زفوله 2-0. وسجل هدفي ألكمار تيون كووبميينيرز في الدقيقتين 54 و60 من ركلتي جزاء. ورفع ألكمار رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد زفوله عند 22 نقطة في المركز السادس عشر. وفي المباراة الثالثة، فاز أيندهوفن على فيتيسة أرنهايم 2-1. وسجل هدفي أيندهوفن سام لامرز في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما سجل تيم ماتافز هدف فيتيسه الوحيد في الدقيقة 60. ورفع أيندهوفن رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فيتيسة عند 38 نقطة في المركز السابع. وفي المباراة الرابعة، قلب أوتريخت تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على تفينتي أنشخيده. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أنشخيده بهدف سجله هاريس فوكيتش في الدقيقة 70 ورد أوتريخت بهدفين سجلهما جيرانوكيرك ويوناس أوريلي في الدقيقتين 83 و86. ورفع أوتريخت رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد أنشخيده عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.
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