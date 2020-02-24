شكرا لقرائتكم الخماسي الحديث يعلن تفاصيل تنظيم كأس العالم في مؤتمر صحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎ ‎

ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية‎ .‎

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ويشهد افتتاح البطولة حضور وفداً من الاتحاد الدولى للخماسي الحديث على رأسه ‏رئيس الاتحاد والسكرتير وبعض أعضاء الاتحاد الدولي‎ . ‎

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يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏

وأشار شريف العريان رئيس الإتحاد ، إلى أن بطولة كأس العالم "ضمن البطولات ‏المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020" مما يجعل المنافسة شرسة لمنتخبنا الوطنى نظراً ‏لقرب الإنتهاء من القائمة النهائية للتأهل لأوليمبياد طوكيو والذى سوف تعلن فى أول ‏يونيو القادم بعد إنتهاء بطولة العالم للكبار والتى سوف تقام بالصين .‏

وأكد العريان أن القائمة المنتخب جاهزة للمنافسة بمشاركة 6 لاعبين و 6 لاعبات وهو ‏الحد الأقصى لمشاركة الدولة المضيف وهم "أحمد الجندى ، اسلام حامد ، ياسر حفنى ، ‏مهند طارق ، وشريف ياسر بالإضافة إلى على الدين شريف وذلك بعد إصابة أحمد ‏أشرف أثناء تدريب الفروسية وسوف يكون اللاعب شريف نظير إحتياطياً" ، ‏واللاعبات "هايدى عادل ، سلمى أيمن ، أميرة قنديل ، سندس طارق ، نورين بولس ، ‏مايا محمد ، ودارين ياسر إحتياطى".‏