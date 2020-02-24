شكرا لقرائتكم الخماسي الحديث يعلن تفاصيل تنظيم كأس العالم في مؤتمر صحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المنتظر، أن يشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية .
ويشهد افتتاح البطولة حضور وفداً من الاتحاد الدولى للخماسي الحديث على رأسه رئيس الاتحاد والسكرتير وبعض أعضاء الاتحاد الدولي .
يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
وأشار شريف العريان رئيس الإتحاد ، إلى أن بطولة كأس العالم "ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020" مما يجعل المنافسة شرسة لمنتخبنا الوطنى نظراً لقرب الإنتهاء من القائمة النهائية للتأهل لأوليمبياد طوكيو والذى سوف تعلن فى أول يونيو القادم بعد إنتهاء بطولة العالم للكبار والتى سوف تقام بالصين .
وأكد العريان أن القائمة المنتخب جاهزة للمنافسة بمشاركة 6 لاعبين و 6 لاعبات وهو الحد الأقصى لمشاركة الدولة المضيف وهم "أحمد الجندى ، اسلام حامد ، ياسر حفنى ، مهند طارق ، وشريف ياسر بالإضافة إلى على الدين شريف وذلك بعد إصابة أحمد أشرف أثناء تدريب الفروسية وسوف يكون اللاعب شريف نظير إحتياطياً" ، واللاعبات "هايدى عادل ، سلمى أيمن ، أميرة قنديل ، سندس طارق ، نورين بولس ، مايا محمد ، ودارين ياسر إحتياطى".
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