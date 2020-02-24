مصر تتألق في البطولة العربية الشاملة للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل رماة مصر هيمنتهم على الميداليات في البطولة العربية ال15 الشاملة للرماية، وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتي تقام برعاية مجموعة اللولو العالمية والمقامة حالياً بمصر، وتستمر حتى ال26 من شهر فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 400 رام ورامية يمثلون 15 دولة عربية.

ووسط هذه الهيمنة المصرية، حقق رماة منتخب الإمارات للرجال الميدالية البرونزية في مسابقة 10 أمتار مسدس للرجال كفريق يضم كلاً من أمين مثنى طاهر وأحمد عبدالله الأميري عثمان علي البلوشي وهي سابع ميدالية ملونة خلال مشاركة فريق الرصاص وضغط الهواء.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات عن سعادته بالمشاركة الواسعة من قبل الراميات العرب، وقال «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي اليوم بهذه التظاهرة العربية التي تأتي ضمن مكارم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي تعد البطولة الأضخم والأغلى لرماية السيدات في العالم، ولعل استمرارها يعكس الاهتمام الكبير والمستمر الذي توليه دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة للمرأة، كما أن الدور البارز لأم الإمارات في دعم وتمكين المرأة الإماراتية منذ قيام اتحاد الإمارات، وحتى اليوم جعل امرأة الإمارات تتبوأ أرفع المناصب والمراتب في شتى المجالات، كما تعكس النظرة الثاقبة والشاملة لسموها للرياضة العالمية عامة وللرياضة في منطقتنا العربية والآسيوية.

واختتم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تصريحه بتوجيه الشكر إلى الاتحاد المصري على احتضانه البطولة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتعاون المثمر والبناء مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة مما أسهم في تحقيق نجاحات كبيرة كماً وكيفاً.