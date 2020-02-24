رضا عبد العال: "كهربا" هو سبب أحداث السوبر.. وعايزين دكر في اتحاد الكرة

أكد الكابتن "رضا عبد العال"، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن "محمود كهربا" هو سبب أحداث شغب مباراة السوبر.

وقال "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : كهربا هو سبب أزمة مباراة السوبر المحلى ، بسبب "تعديه بالضرب على طارق حامد",وبعدها تم استفزاز كهربا من لاعبى الزمالك والجماهير وقامت بأعمال شغب داخل الملعب

وتابع : اتحاد الكرة ضعيفو بيخاف من الأهلى والزمالك، اتحاد "عايز دكر",نريد مسئولين أقوياء يستطيعوا إدارة الكرة فى مصر بشكل جيد.

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وأختتم الكابتن "رضا عبد العال" حديثه قائلا : النادى الأهلى يحاول تحسين صورته أمام جماهيره ويجب أن يفكر فى المباريات المقبلة، وكان يجب تأجيل العقوبات لما بعد مباراة القمة.

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