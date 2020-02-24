عمرو الجنايني: عاوزين دوري محترم ولا عاوزين نهجص؟ مش هأجل إلا لما الأمن يقولي أجل

أكد "عمرو الجنايني"، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم إنه لن يتم تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك اليوم ,ولا تراجع عن العقوبات التى تم فرضها على لاعبي الأهلى والزمالك.

وقال "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : في حال عدم لعب الزمالك مباراة غدا، سيجري تطبيق اللائحة عليه بالخسارة 2/0 وخصم 6 نقاط في نهاية المسابقة

وتابع : إحنا عايزين دوري محترم ولَّا عاوزين نهجص؟.. أنا قلت مش هأجل إلا لما الأمن يقول لي أجِّل، وكل واحد يتكلم فى التليفون ويقول لي أجَّل، ومسئولو الناديين يعلمون جيدًا أن الدنيا أبسط مما يحدث

Advertisements

كان مجلس إدارة الزمالك، قد أعلن في بيان رسمي عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنه الخماسية برئاسه عمرو الجنايني.

رابط الفيديو من