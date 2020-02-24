"عمرو الجنايني" عن عقوبة "كهربا" : هو إللي بدأ الشرارة..و رصدته كل التقارير ولقطات الـVAR

أكد "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بأن التجاوز الذي قام به لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" تم رصده من خلال كافة التقارير الرسمية، ولقطات الـ"VAR".

وتابع "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر": أقسم بالله إللي حدد العقوبات وأصدرها قاضي,موضحا أنه عندما اطلع على العقوبات وطلب من (رئيس لجنة الانضباط) إن كان بالإمكان تخفيض بعض العقوبات فرد رئيس لجنة الانضباط أنت لن تنزل معي إلى القبر

وأضاف : جالي 17 كاميرا من هناك الفيديوهات، لكن مش من القناة، وحصلنا على الفيديوهات من اتحاد الكرة، والشركة المتعاقدة من الفار، وهي لا علاقة لها بالقناة، كما استندنا إلى تقارير حكم المباراة ومراقب المباراة

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وأختتم "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة حديثه قائلا : حيثيات القرار تقول أن كهربا بدأ الشرارة، وتقرير الحكم ذكر هذا الأمر، ومراقب ومنسق المباراة، إضافة إلى ما شاهدناه في الفيلم

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