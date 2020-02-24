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حارس مرمى يفضح عادة سيئة لمدرب يوفنتوس ساري في التعامل مع اللاعبين

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حارس مرمى يفضح عادة سيئة لمدرب يوفنتوس ساري في التعامل مع اللاعبين

تحدث البولندي، مارسين بولكا، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي،  عن أسلوب المدرب الإيطالي موريسيو ساري في التواصل مع اللاعبين، عندما كانا في فريق الإنجليزي.

وقال الحارس بولكا في تصريحات لقناة يوتيوب "Foot Truck": "في بعض الأحيان العمل مع ساري غير مريح للغاية. فهو كان يكيل الشتائم كثيرا باللغة الإيطالية، ولاحقا باللغة الإنجليزية. وبمجرد أن أخطأ ألونسو ذات مرة في التمركز، حتى وجه ساري شتيمة لأخته...".

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يذكر أن مارتسين بولكا لعب مع مختلف الفئات العمرية في أكاديمية فريق تشيلسي ما بين عامي (2016 و2019 )، كما شارك في التدريبات مع الفريق الأول عندما كان ماوريسيو ساري مدربا للفريق اللندني، قبل أن يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي.

بينما انتقل حارس المرمى البولندي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، صيف 2019 أيضا، وشارك معه في مباراة واحدة فقط.

 

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