شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب رئيس نادي الزمالك بخوض القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في أزمة انسحاب نادي الزمالك من لقاء قمة الدوري اليوم مع النادي الأهلي، إلى جانب قرار مرتضى منصور رئيس النادي بالانسحاب من بطولة الدوري على خلفية قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة.

وأجرى وزير الرياضة اتصالا هاتفيا بمرتضى منصور؛ لإقناعه بالعدول عن قراره، وخوض القمة غدا أمام الأهلي، مشيرا إلى عدم وجود أي داع للتأجيل في ظل الموافقة الأمنية واتحاد الكرة.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي غادر فيه لاعبو الزمالك والجهاز الفني فندق الإقامة بعد قرار مجلس الإدارة، حيث أخطر مرتضى منصور الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق واللاعبين، بمغادرة معسكر.