شكرا لقرائتكم أحمد مرتضي: منافسنا يمر بظروف صعبة وجماهير الزمالك تريد جميع البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن توقيت الحصول على بطولتي كأس السوبر الأفريقي والمصري صعب للغاية.

وقال أحمد مرتضي فى تصريحات تلفزيونية :"الزمالك لديه طموح فى جميع البطولات التي يشارك فيها وحتي الآن لم يخرج من أى بطولة، والجماهير ترغب فى الحصول على بطولة، خاصة وأن المنافس يمر بظروف صعبة".

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وأضاف: "الجهاز الفني والإداري تعامل بشكل جيد خلال مباراتي السوبر الأفريقي والمصري، ولاعبي الزمالك والأهلي أشقاء، والأحداث بدأت تتغير بعد نزول كهربا خاصة بعد اعتدائه على طارق حامد وكان قائده عندما كان فى الزمالك".

وأوضح: "كارتيرون مدير فني ذكي للغاية ونجح فى التعامل من الناحية البدنية خلال مباراتي الترجي والأهلي، وأتعهد الجماهير الزمالك بحصد البطولات خلال الفترة القادمة".