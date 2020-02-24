شكرا لقرائتكم مدحت شلبى: شيكابالا يستحق الإيقاف العمر كله جرح أحاسيس الملايين من السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى مدحت شلبى إن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك يستحق الإيقاف العمر كله لما فعله من أمر فاضح أساء للكرة المصرية. أضاف شلبى في تصريحات تلفزيونية:" إذا كان ما فعله كهربا يستحق الإيقاف لنهاية الموسم فما فعله شيكابالا يستحق الإيقاف مدى الحياة فما فعله شيكابالا ليس ضربا للاعب زلكنه جرح أحاسيس الملايين من السيدات والأنسات". Advertisements تابع شلبى:" محدش يقولى فعل شيكابالا ردا على سباب الجماهير لأنهم في منطقة واللاعب في منطقة أخرى ما ينفعش تبادل الجمهور السباب لأنك نجم ونحب فنك كلاعب كرة ولكن ما أتيت به من حركات في منتهى التدنى والفعل الفاضح".

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