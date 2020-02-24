شـباب الأهلـي يحـتفل بأبطـال الكاراتـيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي شباب الأهلي أبطال الكاراتيه؛ أبطال الدولة، بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الجماعية، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لإسعاف دبي والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للقطاع، وكان أجمل ما في الحفل هو التجاوب الكبير من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات الذين احتشدوا في مدرجات صالة سعيد بن مكتوم للمشاركة في الاحتفال بأبنائهم.

ورحب خالد الهادي المدير الفني للكاراتيه بالحضور، وأثنى على الدعم المقدم من القطاع والذي كان وراء الإنجازات التي تحققت، وقام اللاعبون بتقديم عرض جماعي للعبة تلاه عرض فردي لبعض اللاعبين المميزين، ثم قام اللواء المري يرافقه ابن دراي وماجد سلطان، بتكريم اللاعبين واللاعبات، وأعرب عن سعادته بهذه الإنجازات التي تحققت هذا الموسم خاصة في بطولة عمان التي لقي الفريق فيها إعجاب كل من شارك في البطولة. وطالب المري اللاعبين واللاعبات بمواصلة التدريب الجاد للحفاظ على هذا التميز والمركز الأول، كما وجه شكره إلى الجهازين الإداري والفني على جهودهما في تطوير أداء اللاعبين واللاعبات، كما قدم شكره لجميع من شارك في صنع هذه الإنجازات. وبعد نهاية مراسم التكريم قام اللواء المري وماجد سلطان وخالد درويش، بجولة تفقدية لتدريبات فرق النادي ووقفوا على استعدادات فريق الكرة الطائرة لشباب الأهلي للاستحقاقات القادمة.