النعيمي يشيد بنتائج «مصفوت» في مهرجان الوحدات المساندة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالإنجازات المتميزة لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية وتحقيقه المراكز الأولى في منافسات مهرجان الوحدات المساندة الثامن، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبراً سموه أن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسية في تحقيق النجاح والفوز والوصول إلى الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم، حمد سعيد أضحي الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية، وأعضاء فرق الرماية المختلفة في النادي بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع سموه من حمد سعيد بن ضحي الكعبي، على أهم النتائج التي حققتها فرق الرماية في المهرجان والتي تضمنت الحصول على المركز الأول في مسابقة رماية إسقاط الصحون (فوق 60 سنة بندقية السكتون)، والمركزين الأول والثاني في مسابقة رماية إسقاط الصحون (فوق 50 سنة m16)، والمركزين الأول والثاني في مسابقة بندقية السكتون (أهداف رجال)، والمركز الأول في مسابقة بندقية السكتون (للناشئين أهداف) والمركز الثاني فوق 17 سنة في مسابقة إسقاط الصحون (m16)، والمركز الأول في مسابقة «التارجيت سبرنت رجال» والعديد من المراكز المتقدمة في جميع أنواع الأسلحة والقوس والسهم.

Advertisements

وقال سموه إن مثل هذه الإنجازات تأتي تتويجاً لجهود الشباب، مشيداً بالنتائج الجيدة لفرق الرماية في نادي مصفوت خلال المهرجان، مؤكداً ضرورة المشاركة المستمرة في مثل هذه المنافسات والبطولات والمهرجانات لاكتساب مزيد من الخبرة وصقل المواهب والمحافظة على تفوقها، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد والتدريب لتحقيق إنجازات أخرى على مستوى البطولات والمنافسات التي تقام في الدولة.

وهنأ سموه إدارة النادي وأعضاء الفرق وجميع المشاركين في مسابقات الرماية من أعضاء النادي على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه لمس اهتمام منتسبي النادي بهذه الأنشطة منذ اليوم الأول للافتتاح في منطقة مصفوت، وحماسهم وتصميمهم على تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله.

من جهته تقدم حمد سعيد أضحي الكعبي بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمهما المتواصل، والمساندة الدائمة لمثل هذه الأنشطة وخاصة الرماية. كما وجه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان على متابعته الحثيثة للنادي وتقديمه كل مساندة وتشجيع، لمواصلة تقديم الأنشطة المتميزة لأعضاء النادي وللإدارة.