4 مباريات في افتتاح تنس دبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، اليوم، النسخة ال29 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال؛ وذلك بإقامة 4 مباريات لحساب افتتاح الدور الأول من البطولة المقامة على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود حتى 29 فبراير/شباط الجاري، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، ويلتقي المصري محمد صفوت المصنف 132 عالمياً مع الألماني فليب كولشرايبر المصنف 81 على العالم، ويلتقي التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً مع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وتبدو حظوظ ممثلي التنس العربي صعبة في افتتاح ال29، خصوصاً أن كولشرايبر يتطلع لمشاركته الثامنة في دبي؛ لتحقيق نتائج إيجابية تساعده في التقدم خطوات على سلم الترتيب، وعلى الجانب الآخر، يسعى المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش لاستثمار غياب السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي ل«تنس دبي» بثمانية ألقاب لخضوعه لعمل جراحي، وهو الأمر الذي يسهل مهمة ديوكوفيتش لحصد لقبه الخامس في دبي عقب ألقابه أعوام «2009-2010-2011-2013».