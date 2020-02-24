شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتأهل بمهارة لابا.. وكايو يحتفل ضد فريقه السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

واصل العين تفوقه على الوصل في بطولة كأس رئيس الدولة، وتأهل على حسابه إلى المربع الذهبي في مسابقة أغلى الكؤوس، بفوز صعب 6-5 في مباراة مجنونة، شهدت تسجيل مهرجان من الأهداف وصل إلى 11 هدفاً، بعد صراع ماراثوني تأرجحت فيه الغلبة بين الفريقين في معظم فترات اللقاء المثير والممتع.

ووضع هذا الفوز العين في مواجهة الشارقة في نصف نهائي البطولة، كما شهدت المباراة المثيرة تسجيل التوجولي كودجو لابا «سوبر هاتريك»: هدفان منهما بركلتي الترجيح، كما سجل كايو هدفين ضد فريقه السابق، وهو احتفل بطريقة موجهة لجمهور الوصل، وهذا ما أثار الاستغراب، كونه برز وتألق مع «الإمبراطور».

عموماً، أكد الزعيم علو كعبه على منافسه الإمبراطور في بطولة كأس رئيس الدولة، بالفوز العاشر في لقاءات الفريقين، ويذكر أن مشهد الإثارة حضر أكثر من مرة في ربع النهائي في 2014، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما وفاز العين بركلات الترجيح 9-8، وأيضاً في نفس الدور من البطولة في عام 2016، انتهت المواجهة في وقتها الأصلي 2-2 ليحسمها الزعيم بتسجيل هدفين في الوقت الإضافي ليفوز 4-2، وفي دور ال16 في النسخة الماضية فاز الوصل على العين 5-3.

وحقق العين الفوز الصعب في مباراة مجنونة حبست الأنفاس أعادت للأذهان فوز الأهلي على الجزيرة 6-5 في بطولة الدوري موسم 2001، وبالرغم من خسارة الوصل إلا أنه قدم مباراة قوية وكان قريباً من الانتصار في بعض فترات المباراة لولا خسارته لاثنين من أجانبه بسبب الإصابة خلال اللقاء وطرد مدافعه دوبينج في الدقيقة 83.

خلل كبير

وكشف سيناريو المباراة وتسجيل 11 هدفاً من هجوم الفريقين خللاً كبيراً في المنظومة الدفاعية للفريقين، وأيضاً عدم سيطرة كلا المدربين على المباراة التي كان من الممكن أن تنتهي لصالح أي طرف وبمزيد من الأهداف على حسب الفرص الضائعة.

من جانبه، وصف البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين المواجهة التي جمعت فريقه بالوصل بالغريبة، لأنها شهدت 11 هدفاً، مشيراً إلى أن العين واجه صعوبات كثيرة في المباراة بالرغم من أن المنافس لعب آخر 10 دقائق بعشرة لاعبين مع استمرارهم في المحاولات الهجومية وتسجيل هدف تقليص الفارق في الزمن الإضافي.

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وأبدى بيدرو انزعاجه من استقبال فريقه 5 أهداف رغم فوزه وقال: بالتأكيد إنها مباراة ممتعة للجمهور لأنها شهدت كماً كبيراً من الأهداف، ولكن كمدرب ليس هذا ما أرغب فيه، وأزعجني استقبال هذا العدد من الأهداف، ولكن في النهاية حققنا هدفنا أمام خصم قوي قاتل حتى النهاية. وقال بيدرو إيمانويل بالرغم مما حدث في المباراة فإن العين حقق الأهم بالفوز على الوصل والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مبيناً أنه اضطر إلى إجراء بعض التغييرات على التشكيلة، واللعب بطريقة مختلفة للتغلب على مشكلة الإجهاد والغيابات التي عاناها الفريق.

وأضاف: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب والتأهل للمرحلة التالية، أهنئ الفريقين على الأداء القوي وأشكر اللاعبين الذين أسعدوا الجمهور.

وأشاد مدرب العين بالتوجولي لابا صاحب الرباعية ووصفه برجل المباراة كما أشار إلى أن تسجيل كايو لهدفين أمر جيد لاستعادة الثقة.

من جهته، أبدى توني بيتريا، مساعد مدرب الوصل، حزنه على خروج فريقه من سباق كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الوصل قدم مباراة جيدة بالرغم من الخسارة، بالإضافة إلى القتالية التي كان عليها الفريق طوال زمن المباراة.

وقال توني، لم نتوقع أن تشهد مواجهة الفريقين هذا الكم الكبير من الأهداف، استقبلنا أهدافاً سهلة وأيضاً أهدرنا العديد من الفرص بسبب سوء الطالع، وفخورون بلاعبي الوصل الذين قاتلوا حتى النهاية.

ويرى مساعد مدرب الوصل صعوبة الحكم على مدى صحة احتساب الحكم لأربع ضربات جزاء من عدمها في المباراة وقال: هذا في النهاية قرار الحكم.

ووصف المباراة بالممتعة للجمهور لأنها شهدت أهدافاً كثيرة وإثارة حتى النهاية وفي نفس الوقت الأعصاب كانت متوترة على دكة البدلاء.

وأوضح أن إصابة ويلتون سواريز المبكرة شكلت صدمة وخروجه أثر في الفريق رغم أن البديل علي صالح قدم أداء جيداً، وأصبح الوضع مقلقاً عقب خروج تريش للإصابة.