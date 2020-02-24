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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق اتحاد الصفا بطلاً لدورة المرحوم محمد مطر البلوشي، بعد فوزه على فريق المرحوم بومطر في المباراة النهائية بركلات الترجيح 9-8 بعد أن انتهى الزمن الرسمي للمباراة بالتعادل 3-3 ، وسجل لاتحاد الصفا حسن حسين وماجد مهدي وعلي أحمدي، ولفريق المرحوم بومطر لاعبا النصر السابقان مسلم أحمد ودرويش أحمد وعبدالله علوي .

وقام جعفر فولاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتوجيه الشكر إلى جميع الفرق التي شاركت في إحياء ذكرى المرحوم محمد مطر، وأشاد بدعم خالد علي مدير وراعي البطولة ومعه موسى أحمد عضو اللجنة المنظمة.

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