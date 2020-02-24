البرازيل تضع الإمارات والحصن في طريق الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - راس الخيمة: علي البيتي

خطا فريقا الإمارات ودبا الحصن خطوة جديدة في طريق الصعود لدوري الخليج العربي، بفوزهما الصعب على التعاون ومصفوت، ضمن الجولة ال14من دوري الأولى، فيما حقق الحمرية فوزاً مهماً على العربي وضعه في المركز الثالث، وتعادل فريقا البطائح ودبا الفجيرة، مقدمين هدية ثمينة للمتصدرين.

وحقق العروبة انتصاراً شرفياً على مسافي بهدف نظيف، وشهدت الجولة ال14 تسجيل 5 أهداف فقط، وهي الجولة الأفقر تهديفياً، لكنها كانت عامرة بالبطاقات الصفراء التي بلغت 22 بطاقة، إلى جانب حالة طرد واحدة.

يتصدر فريق الإمارات الترتيب برصيد 33 نقطة، يليه الحصن وله 30 نقطة، فيما للحمرية 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة الرابع، وللبطائح الخامس 20 نقطة، ولمصفوت السادس 16 نقطة، والذيد السابع 14 نقطة، والعروبة الثامن 14 نقطة، والعربي التاسع 13 نقطة، ومسافي العاشر 7 نقاط، والتعاون الأخير نقطتين.

في اللقاء الأول فاز الإمارات على التعاون بهدف حمل توقيعه لاعبه البرازيلي ديغو والذي رفع رصيده إلى 4 أهداف مع الصقور، بعد انضمامه للفريق في الميركاتو الأخير، ورفع الإمارات رصيده إلى 33 نقطة مغرداً في الصدارة، ووجد الأخضر صعوبات كبيرة في الفوز رغم أنه سجل في توقيت مناسب، لكن الفريق تأثر بطرد لاعبه علي مصطفى وإكماله المباراة بعشرة لاعبين.

وحقق الإمارات الأهم وهو زاد فارق النقاط مع صاحب المركز الثالث إلى 11 نقطة، مما يعني أنه شبه حاسم للصعود، وبالمقابل تلقى التعاون الخسارة الثانية عشرة في البطولة، وأخفق في وضع حد للهزائم التي صاحبت مسيرته منذ بطولة الكأس، وبرغم التغيير الذي حدث في الجهاز الفني بإعفاء المدرب التونسي الحيري فإن النتائج لم تتغير، وبقي الأزرق برصيد نقطتين في المركز الأخير.



فوز مهم

وبدوره تغلب دبا الحصن على ضيفه مصفوت بهدف مهاجمه البرازيلي رافائيل سانتياغو، ولم تكن مهمة المضيف سهلة؛ فهو الآخر وجد صعوبة كبيرة في الفوز، وانتظر حتى الدقيقة 51 ليسجل هدفه الوحيد، ويحسب للحصن نجاحه في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، واستمر الفريق في المركز الثاني خلف الإمارات،،وستكون مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة مهمة، ففي حال فوز الحصن سينتزع صدارة الدوري رغم أنه سيتساوى مع الإمارات في عدد النقاط، لكنه سيتفوق عليه في المواجهات المباشرة، فمباراة الفريقين في دبا الحصن انتهت بالتعادل، وبالتالي سيمنح فوز الحصن على الصقور برأس الخيمة الأفضلية لفريق المدرب سليمان البلوشي.

ويسير فريق دبا الحصن في الاتجاه الصحيح، وهو والإمارات الأقرب للصعود.

وعلى الجهة الأخرى فمصفوت انقاد لخسارته الخامسة في هذا الموسم، وهي خسارة منطقية، فالترشيحات قبل المباراة كانت في مصلحة المضيف رغم أن مصفوت قدّم مباراة جيدة بقيادة مدربه الجديد الحضيري، وهو تجمد برصيد 16نقطة في المركز السابع، فيما رفع الحصن رصيده إلى 30 نقطة.

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حظوظ متوفرة



وحقق الحمرية فوزاً مهماً للغاية بتغلبه على فريق العربي بهدفين نظيفين، وتأتي أهمية الفوز كونه رفع رصيده إلى 22 نقطة على بعد ثماني نقاط من الحصن، و11من الإمارات، وبرغم أن الفارق ما زال كبيراً فإن الانتصار حافظ على حظوظ الفريق في المنافسة، فلو أنه خسر أو تعادل لاتّسع الفارق أكثر وتبقى المواجهات المباشرة مع الحصن والنواخذة والبطائح العامل الحاسم، والذي يحدد مصير العنابي إلى جانب مباريات هذه الفرق مع بعضها، فالحمرية يرغب في الاستمرار في الانتصارات والفوز في كل مبارياته المقبلة مع انتظار هدايا من المنافسين.

وشهدت مباراة الحمرية والعربي تسجيل فيصل خليل أول أهدافه مع الحمرية.

أما العربي فقد استمرت نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، فهو خسر من الإمارات والحمرية والبطائح ومسافي مؤخراً، فيما تعادل مع مصفوت، وكان آخر فوز حققه على الذيد، وبقي الفريق برصيد 13نقطة متراجعاً للمركز التاسع.

وانتهت مباراة البطائح ودبا الفجيرة بالتعادل من دون أهداف، وهي نتيجة سلبية بكل المقاييس للفريقين اللذين ينافسان على بطاقتي الصعود، وكلاهما خسر بهذه النتيجة.

وكان البطائح يتطلع إلى الفوز على منافس مباشر والوصول إلى 22 نقطة؛ ليقترب أكثر من القمة بالإضافة إلى العودة للطريق الصحيح بعد خسارته الأخيرة من الحصن، لكنه فشل في مسعاه، وابتعد عن الحمرية ودبا الفجيرة بنقطتين في المركز الخامس.

أما دبا الفجيرة فالمباراة تضاف إلى المباريات التي حقق فيها نتائج لم تخدمه، وقد يكون التعادل خارج الأرض مع منافس مباشر نتيجة مقبولة بالنسبة لفريق يعيش وضعاً طبيعياً، لكن دبا الفجيرة ليس كذلك، فهو فقد الكثير من النقاط، وحقق نتائج دون الطموح، وهو كان بحاجة إلى عودة قوية، لكن هذا لم يحدث، فالتغيير على صعيد الجهاز الفني لم يأتِ بجديد، مما يعني أن المشكلة ليست في التدريب.

ولم يفقد دبا ولا البطائح حسابياً فرصة الصعود، لكن منطقياً مهمتهما صعبة جداً ومعقدة، فهما بحاجة إلى الفوز في كل مبارياتهما مقابل خسارة الصقور والحصن أكثر من ثلاث أو أربع مباريات.

وفي مباراة هامشية فاز العروبة على مسافي بهدف ناله الفرنسي هاري نوفيلو، ورفع الفائز رصيده إلى 14نقطة في المركز التاسع، وبقي مسافي برصيد سبع نقاط في المركز العاشر قبل الأخير.



مباراة صعبة

وأشاد خليل الطويل، مشرف فريق الإمارات، بالفوز على التعاون، ووصفه بأنه مهم، وقال: لم تكن المباراة سهلة؛ حيث إن التعاون فريق جيد، واجتهد في المباراة لتحقيق الفوز علينا، لكن فريقنا نجح في العودة بالنقاط الثلاث، ومباراة التعاون انتهت، والفريق فتح ملف مواجهة الحصن، وآمل أن يكون الجمهور حاضراً يدعم اللاعبين ويسانده في هذه المباراة المهمة والصعبة.

ومن جهته، أعاد المدرب جوكيكا الفوز إلى الشخصية القوية للصقور، وذكر أن فريقه افتقد جهود 4 لاعبين أساسيين قبل المباراة، وخلال المواجهة طرد الحكم اللاعب علي مصطفى، فأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين لفترة طويلة، ومع ذلك حافظ على النتيجة وخرج فائزاً.

وقال جوكيكا، الإمارات أثبت أنه فريق صاحب شخصية قوية وأمام العربي عدنا في عشر دقائق، وقلبنا النتيجة، وفي هذه المواجهة تغلبنا على الغيابات والنقص العددي.