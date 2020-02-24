شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فاز فريق القوة الجوية على الصناعات الكهربائية 3- صفر ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف الجوية أيمن حسين في الدقائق 42 و59 و66.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الميناء على مضيفه فريق نفط الوسط بهدف سجله اللاعب حسام مالك، في الدقيقة 72.

وانتهت مباراة فريق الكهرباء مع ضيفه الشرطة بالتعادل 3-3.

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