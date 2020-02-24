«الطيار» يحلق بلقب «أدنوك للمحامل الشراعية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «الطيار» لسعيد محمد سعيد البهلولي بلقب «سباق أدنوك للمحامل الشراعية» فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وشارك فيه 300 بحار، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

وحل «العاصفة» لسيف إبراهيم حسن المرزوقي ثانياً، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الثالث من نصيب «تهديد» لسلطان عبدالله آل علي، وحصل على 25 ألف درهم، فيما احتل المركز الرابع «حشيم» لأحمد يوسف سالم الحمادي، وحصل على 23 ألف درهم، وفي المركز الخامس جاء «داحس» لعبدالرحمن عبدالله المرزوقي وحصل على 21 ألف درهم.

وفي فئة الناشئين جاء في الصدارة «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي، وثانياً جاء «الذيب» لعبدالله طارق الحوسني، وفي المركز الثالث حل «سراب» لعمر محمد عبدالعزيز الحمادي.

وتوج الفائزين في السباق ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد «سباق أدنوك» الجولة قبل الأخيرة من سباقات فئة 22 قدماً، ومن المقرر أن يتم حسم هوية صاحب لقب بحار الموسم في الجولة المقبلة، وتبلغ مسافة التسابق في هذه الفئة سبعة أميال بحرية لكل سباق.