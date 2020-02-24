شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الفرق في حفل باهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات، مساء أمس الأول، حفلاً باهراً لتقديم الفرق المشاركة في النسخة الثانية بفندق وستن الميناء السياحي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية.
وتم تقديم الفرق بالأزياء الرسمية لها، وبطريقة مبتكرة على المسرح، كما تم استعراض المسارات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة التي شملتها.
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