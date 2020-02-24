النيادي يتوج الأبطال في بطولة الإمارات للمواي تاي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول في صالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بطولة الإمارات للمواي تاي للفردي، والتي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 28 نادياً، وشهد ختامها تتويج 24 لاعباً ولاعبة بالميداليات الذهبية لمختلف الأعمار والمستويات، منهم 7 لاعبات و17 لاعباً.

وشهد الحفل الختامي وتوج أبطال بطولة الإمارات للمواي تاي عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد، بحضور ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وطارق بن هزيم المهيري عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وجمهور غفير من عشاق اللعبة وإدارات الأندية المشاركة.

وشمل التتويج بالذهب اللاعبات إلهام بوركادي (شرطة الشارقة)، وجوسفين تان (نادي كيه أو)، وميلينا مارتينو (نادي كوبرا)، وسارة البقالي (برايمر جيم)، وكاتي هورسفيلد (جي أم) ولارا فوزي (جي إم)، وسارة الصايغ (نادي كوبرا ).

وشمل التتويج بالذهب اللاعبين نور الدين القوثي (اليت)، ومعاذ عبد القادر (برايمل جيم)، ومهدي الجماري (برايمل جيم)، وإبراهيم بلال (أبوظبي للمواي تاي)، ورضوان زيجاني (منغو)، ومحمد إي (كي أو)، ونبيل عواش (كي أو)، ومحمود عصام (أبوظبي سي سي)، وعلي صلاح الدين (أبوظبي للمواي تاي)، وإبراهيم مبارك (أبوظبي للمواي تاي)، واللاعب مصطفى طسلق (نادي كيه أو).

كما توج أيضاً جورج لوسادان (تيه كيه)، وعماد عرفة (أبوظبي للمواي تاي)، وريد ميتور (أبو ظبي سي سي)، وعامر بورسلان (نادي برايمل)، واللاعب يماد أتروس (أبوظبي للمواي)، ومحمد دزهاماليدوف (تيه كيه).

وأشاد عبدالله سعيد النيادي بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، معتبراً أنها تصب في نطاق الاستعدادات لاستضافة مونديال المواي تاي بأبوظبي في يونيو المقبل، مواصلة للنجاحات التي تحققت في بطولتي العرب وآسيا مؤخراً.