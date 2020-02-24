شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: مواجهة العين ممتعة..وسنقاتل في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كانت الفرحة فرحتين للشارقة بفوزه على اتحاد كلباء 2-صفر وتأهله إلى نصف نهائي بطولته المفضلة التي نصبته ملكاً، وعودة ساحره البرازيلي إيجور كورنادو ومشاركته في آخر 11 دقيقة بعد غياب منذ ديسمبر/‏ كانون الأول 2019 بسبب الإصابة.

واحتفت جماهير الشارقة بعودة «الساحر» بأفضل طريقة، علماً أن اللاعب البرازيلي أصيب في لقاء الملك وحتا في دور ال16 من بطولة كأس رئيس الدولة في الثالث والعشرين من ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، فيما دشن عودته أمام كلباء في دور الثمانية من البطولة نفسها وتحديداً في الدقيقة 79.

حظيت عودة الساحر باهتمام كبير، وعند نزوله لارض الملعب لاجراء عمليات الإحماء قوبل بعاصفة من التصفيق وصفارات الترحيب، فيما تضاعفت فرحة أنصار الملك عند مشاركته بديلاً للوان.

ولم يكن المدرب عبد العزيز العنبري يستهدف أن يقدم اللاعب الاضافة لفريقه أو أن يصنع الفارق في هذه المواجهة لأن الشارقة كان متقدماً بهدفين نظيفين عندما دفع به، بل ليجهز كورنادو ويدخله أجواء المباريات.

وقال عبد العزيز العنبري عن عودة إيجور إنه سعيد بوجوده في الملعب مرة أخرى، وأوضح: غاب لفترة طويلة ولكن الجميع كانوا يترقبون عودته كونه لاعباً له قيمة فنية كبيرة واسم كبير في دورينا وخلال الفترة الماضية تعافى وأكمل برنامجه التأهيلي وعندما شعرنا بأنه يستطيع المشاركة في المباريات دفعنا به، غير أنه بالطبع ما زال غير جاهز كفاية وسيكون بحاجة إلى المزيد من المشاركات.

ورأى العنبري أن عودة كورنادو ستمنح الفريق المزيد من الخيارات والحلول الهجومية.

ومن جهته، قال كورنادو إنه سعيد للغاية بعودته مجدداً، وأوضح: المدرب دفع بي في هذه المباراة وتواجدت في الملعب لبضع دقائق وهذا وضع طبيعي فأنا عائد من فترة غياب ليست قصيرة والتدرج مطلوب في المشاركة، ومن جانبي سأواصل العمل من أجل الوصول إلى المستوى البدني واللياقي المأمول.

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وقال: الفوز على كلباء له أهمية وقيمة وعلى الفريق أن يتابع الانتصارات، أمامنا مباراة أمام الوصل في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي وهي لن تكون سهلة لكننا سنعمل على الفوز فيها.

وحمل الهدفان في مرمى كلباء توقيع الثنائي ماجد سرور وعلي الضنحاني، وكانت هناك بعض الملاحظات على أداء الشارقة رغم الفوز أبرزها افتقاد الفريق إلى النجاعة الهجومية وإلى اللمسة الأخيرة، فيما قدم اتحاد كلباء مباراة متوسطة وهدد مرمى «الملك» في أكثر من مناسبة تألق في بعضها الحارس الأمين عادل الحوسني.

مباراة صعبة

وقال عبد العزيز العنبري عن مواجهة العين في نصف النهائي إنها ستكون قوية وممتعة، وتابع: كنت أتوقع أن نواجه صعوبات في المباراة لأن اتحاد كلباء فريق جيد ويؤدي بقوة ولأن الشارقة خاض مباراة قبل أيام قليلة في البطولة الآسيوية، لكن في النهاية حققنا الأهم وصعدنا للمرحلة المقبلة.

وأضاف العنبري: في الشوط الأول غابت الحلول عن فريقنا، كنا الأكثر سيطرة واستحواذاً لكننا لم نسجل وافتقدنا اللمسة الأخيرة وفي الشوط الثاني تمكنا من التسجيل وتحسن مستوانا اكثر، ووجدنا حلولاً على الأطراف، وصنعنا هجمات خطيرة وسجلنا في مناسبتين.

ونفى العنبري أن يكون سبب إشراكه القوام الأساسي شعوره بأن الفريق فقد فرصة المنافسة على الدوري وبالتالي يجب أن يركز على الكأس. وقال: لم نفقد فرصة الحفاظ على لقب الدوري بعد، ونحن نتعامل مع كل منافسة بجدية كبيرة ونخوض كل جولة في أي مسابقة من أجل الفوز وكل لاعب في الفريق عندنا ضمن الخيارات وليست هناك قائمة معينة نعتمد عليها دائماً.

ومن جهته قال الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الشارقة، وأوضح: لم يكن الفريق سيئاً لكن أعتقد أن الهدف الثاني للمنافس كان صادماً وتسبب في إحباط اللاعبين وصعب مهمتهم في العودة.

وعن رحيل البخيت وجوجاك وأسباب الاستغناء عنهما قال: القرار فني، اللاعبان لا يتناسبان مع أفكاري، كما أنهما في الفترة الاخيرة لم يلبيا احتياجات الفريق.