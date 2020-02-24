انطلاق النسخة الـ38 لبطولة الشرطة للرماية السنوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، أمس، بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها ال38، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ويتنافس من خلالها عدد كبير من الفرق، يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية، إضافة إلى مشاركة فريق من وزارة الداخلية السعودية.

حضر الافتتاح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد خالد علي شهيل، نائب رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي عضو مجلس الإدارة، والعميد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة، والمقدم أحمد العويس عضو اللجنة المنظمة.

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واشتملت منافسات اليوم الأول على مسابقة الرماية التكتيكية (رجال - سيدات)، والرماية التكتيكية للقيادات (رجال - سيدات - ضباط)، قدمت خلالها فرق القيادات، إلى جانب فريق قيادة قوات الأمن الخاصة، وفريق وزارة الداخلية بالسعودية، عروضاً مبهرة ومهارات رائعة في مختلف مجالات الرماية التكتيكية.

ورحب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بالفرق والمنتخبات المشاركة بالبطولة، ودعا المشاركين بالبطولة إلى الحرص على إبراز مهاراتهم، وتقديم أفضل ما يمتلكونه من خبرات في الرماية الشرطية بمختلف فروعها ومجالاتها، وخوض المنافسات الشريفة؛ للحصول على أفضل النتائج، وتحقيق أهداف البطولة في خلق الانسجام، وتعميق التلاحم بين منتسبي وزارة الداخلية وإخوانهم من الدول الشقيقة.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن اتحاد الشرطة لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة الشرطية، ودعم ‏الرياضيين بما يتناسب والطموحات التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي ‏بالدولة، ودعم المنتخبات الوطنية بنخب من اللاعبين، الذين يحققون نتائج إيجابية، وبطولات ‏نفخر بها جميعاً.