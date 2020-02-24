شكرا لقرائتكم خبر عن أكريمان: الأمتار الأخيرة حسمـت لقــب المرحلــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الألماني باسكال أكريمان بطل المرحلة الأولى من طواف الإمارات عن سعادته بالتتويج بلقب المرحلة، مؤكداً أنها كانت صعبة للغاية، وخاصة في مرحلة البدايات، ولكن الأمتار الأخير زادت الصعوبة، في ظل احتدام المنافسة.
وقال عقب التتويج: لم أعتمد في الأمتار الأخيرة على زملائي، فالجميع كانوا أقوياء، وكانت المنافسة على أشدها، واستطعت أن أحسم لقب المرحلة بعد مجهود كبير ورائع.
وتابع: التتويج بلقب المرحلة الأولى سيكون دافعاً كبيراً من أجل المنافسة في المراحل القادمة من الطواف، وسأعمل على تقديم أفضل ما لدي من أجل الوصول لأبعد نقطة خلال المنافسات.
من جانبه، قال الصربي فيليكو سوتوبينيتش من فريق زابو كي تي إم الإيطالي الحاصل على القميصين الأسود للسرعة والأبيض للمتصدر تحت 25 سنة أنه لم يتوقع نيل هذين القميصين في هذه المرحلة خاصة مع قوة المنافسات بين جميع الدراجين حتى الأمتار الأخيرة من السباق.
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