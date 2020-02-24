حشر آل مكتوم: «تنس دبي» نقلة نوعية لتطور اللعبة في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، الدور الفاعل الذي عكسته استضافة الإمارات في دبي لبطولة دبي السوق الحرة للتنس، بالمميز والكبير والذي أسهم بنقلة نوعية في تطور التنس في الإمارات والعالم، مؤكداً أن البطولة تعتبر نقطة مضيئة في البطولات والدورات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها الإمارات سنوياً.

وتقدم الشيخ حشر آل مكتوم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لرعاية سموه الكريمة للبطولة، وهو الأمر الذي مهد لاستمرار تنظيمها بشكل مبهر سنوياً، وجعلها وجهة مميزة لأفضل أبطال العالم، مؤكداً أن إقامة البطولة في الإمارات عزز تطلعات إدارة الاتحاد لمواصلة نشر اللعبة وتطويرها في الإمارات، والمساهمة في تطورها في محيط الإمارات، متمنياً للجنة المنظمة مزيداً من النجاح والتألق خدمة للرياضة الإماراتية، وللجمهور المزيد من المتعة الرياضية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عبد الملك أهلي، أن المكانة العالمية لمدينة دبي وتمتعها ببنية تحتية حديثة في كافة الجوانب ومنها في الجانب الرياضي، وما تتمتع به من كوادر تنظيمية رفيعة المستوى أسهم في أن تكون بطولة دبي للتنس منطلقاً للنجاح الدائم، مبيناً أن كوادر اتحاد الإمارات للتنس حققوا فائدة كبيرة في كثير من الجوانب الإدارية والفنية من خلال البطولة، وأسهمت البطولة في تحفيز أبناء مجتمع الإمارات على التعرف إلى رياضة التنس وشجعت على ممارستها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ممارستها، مبيناً أن الهدف الرئيسي لاتحاد تنس الإمارات يبقى استراتيجياً وهو أن يصبح أبناء الإمارات من أهم لاعبي هذه البطولة العالمية.

وأكد أن التنظيم الحضاري والمميز مهّد لمشاركة لاعبين عالميين أبرزهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب دورتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحتين، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حامل لقب البطولة الختامية لمحترفي التنس، والإسباني روبيرتو بواتيستا أجوت بطل دبي 2018، إضافة إلى كثير من البطلات العالميات، وهو ما جعل من بطولة دبي السوق الحرة، محطة عالمية مميزة.