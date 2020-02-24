شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من مربع «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضيق مانشستر يونايتد الخناق على تشيلسي الرابع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج»، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه واتفورد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين.
وبات يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي، متقدماً بنقطة على توتنهام السادس وشيفيلد السابع بعد أن سقط الأول 1-2 أمام البلوز السبت فيما تعادل الثاني على أرضه مع برايتون 1-1.
وسجل البرتغالي فرنانديز هدف الافتتاح بعدما تحصل بنفسه على ركلة الجزاء إثر عرقلة من فوستر، انبرى لها مسجلاً هدفه الأول مع يونايتد (42).
وبدا تفوق يونايتد واضحاً في الشوط الثاني وأسفر ذلك عن هدف ثانٍ حمل توقيع مارسيال بطريقة رائعة «لوب» مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم (58)، وسجل الشاب مايسون غرينوود (18 عاماً) الهدف الثالث ليونايتد بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من فرنانديز، سددها بطريقة رائعة بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى عجز فوستر عن التصدي لها (75)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.
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