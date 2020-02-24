ختام ناجح لورشة «الفار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار يومين، بمشاركة 54 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول.

حضر فعاليات الدورة علي حمد البدواوي عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وديفيد إيلاري المدير الفني بالمجلس التشريعي الدولي (IFAB) الذي أشرف على محاور الورشة إلى جانب أحمد يعقوب المسؤول الفني للحكام، وستيف بينت المدير الفني للحكام والمحاضرين الفنيين المعتمدين، وصالح المرزوقي وعبدالواحد خاطر وسلطان ساحوه، والخبير التحكيمي خالد الدوخي.

وأوضح علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام، أن الهدف من إقامة الورشة هو إكمال بعض متطلبات المجلس التشريعي على حكام الفيديو المساعدين والحكام المساعدين؛ للحصول على الترخيص المطلوب، إضافة إلى رغبة المجلس في التأكد من تطبيق التقنية بشكلٍ صحيح.

وأشار البدواوي إلى تضمن برنامج الورشة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد خلال 11 مباراة قصيرة المدة، أجريت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين على ملاعب اتحاد الكرة، وتم خلالها الاستعانة بلاعبين، إضافة إلى مباراتين في دوري الدرجة الثانية.