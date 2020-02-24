لاتسيو يطارد الصدارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل لاتسيو ملاحقته للمتصدر يوفنتوس بفوزه على مضيفه جنوى 3-2 في مباراتهما ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي أُرجئت أربع من مبارياتها بسبب فيروس كورونا، من بينها لقاء إنتر ميلان وسمبدوريا.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة، معيداً الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى نقطة واحدة فقط (59 مقابل 60)، بعد فوز الأخير على مضيفه سبال بنتيجة 2-1.

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