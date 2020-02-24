شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يحقق فوزه الرابع توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع باير ليفركوزن عدد انتصاراته المتتالية إلى أربعة في الدوري المحلي إثر تغلبه على ضيفه أوغسبورغ 2-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
ويحتل ليفركوزن المركز الخامس حالياً بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونقطتين عن بوروسيا دورتموند الثالث.
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