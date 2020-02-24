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ليفركوزن يحقق فوزه الرابع توالياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع باير ليفركوزن عدد انتصاراته المتتالية إلى أربعة في الدوري المحلي إثر تغلبه على ضيفه أوغسبورغ 2-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ويحتل ليفركوزن المركز الخامس حالياً بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير المؤهل إلى ، ونقطتين عن بوروسيا دورتموند الثالث.

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