فوز قاتل لألافيس على بلباو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد ألافيس بشكل إضافي عن منطقة الهبوط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتزاعه فوزاً قاتلاً من ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1 بعد تأخره بهدف نظيف، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وانتظر ألافيس حتى الدقيقة ال 90+1 لتحقيق الفوز بهدف البرازيلي رودريجو إيلاي، ليضيفه إلى ركلة جزاء نفذها زميله لوكاس بيريز في الدقيقة ال 28.