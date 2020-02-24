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فوز قاتل لألافيس على بلباو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد ألافيس بشكل إضافي عن منطقة الهبوط في لكرة القدم، بانتزاعه فوزاً قاتلاً من ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1 بعد تأخره بهدف نظيف، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وانتظر ألافيس حتى الدقيقة ال 90+1 لتحقيق الفوز بهدف البرازيلي رودريجو إيلاي، ليضيفه إلى ركلة جزاء نفذها زميله لوكاس بيريز في الدقيقة ال 28.

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