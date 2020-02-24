العويس: دوري الجودو إضافة جديدة لـ «الشارقة للدفاع عن النفس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، أن إقامة بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو لعام 2020، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو في صالة منطقة الرقة في الشارقة، تسجل إضافة جديدة للجودو في النادي.

وقدم العويس الشكر لاتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لإتاحته الفرصة للنادي لاستضافة البطولة ضمن خطة الاتحاد لتدوير بطولاته، لمزيد من التعاون بينه وبين والمؤسسات الرياضية المختلفة على مستوى الدولة. وقال العويس: «تأتي استضافة البطولة من قبل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وتوجيهات مجلس إدارة النادي بمزيد من التعاون المشترك والفاعل مع الاتحادات الرياضية، بما يسهم في نقلة نوعية للرياضة الإماراتية، من خلال المشاركة في تنظيم البطولات، إضافة إلى المنافسة على الألقاب بما يسهم بمزيد من النجاح ويخدم رياضة الجودو في الإمارات».