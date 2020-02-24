أياكس يضم أنطوني بمبلغ قياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب أنطوني (19 عاماً) آتياً من نادي ساو باولو لمدة خمسة مواسم، في إحدى أكبر صفقات الانتقال التي يبرمها في تاريخه.

وأشار حامل لقب الدوري الهولندي، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إلى أنه سيدفع إلى ساو باولو «15,75 مليون يورو»، وأن المبلغ «قد يصل إلى 21,75 مليون بسبب عوامل عدة»، في إشارة الى الحوافز والمكافآت.