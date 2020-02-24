سلطان بن شخبوط عضو «دولي الإلكترونية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إنجاز جديد لرياضة الإمارات، انتخب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس «جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية» عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز العالمي إلى قيادة الدولة الرشيدة، والشعب الإماراتي، والحركة الرياضية في الدولة، وأكد أن هذا الفوز هو اعتراف عالمي بمكانة دولة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، مما جعلها تنال مكانة كبرى بين الدول المهتمة بهذه الرياضات، خاصة أننا كنا من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تبنت فكرة الرياضات الإلكترونية، والتي أصبحت واسعة الانتشار في السنوات الأخيرة، وبدأت تحظى باعتراف متزايد من الدول حول العالم.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود فريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مرشحو دولة الإمارات والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكرواتيا وممثل اتحاد دول البلقان، بينما احتفظ كولن ويبستر من جنوب إفريقيا برئاسة دولي الرياضات الإلكترونية بالتزكية.

وأقيمت الانتخابات في العاصمة الكورية سيؤول التي تحتضن مقر الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية؛ حيث حصل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على أعلى عدد من الأصوات في تاريخ انتخابات الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.