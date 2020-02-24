مرتضى منصور: تلقيت 60 توقيعا من الجمعية العمومية لإتحاد الكرة بعزل الجنايني ولجنته

شن المستشار "مرتضى منصور"، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك،هجوماً حاداً علي اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرية برئاسة عمرو الجناينى ووصفها بأنها غير شرعية ويقوم رئيسها بالتنعت ضد القلعة البيضاء . وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الجناينى يذبح الزمالك بكل الأشكال سواء بجدول مباريات غير منتظم أو من خلال التدخل فى تعيين الحكام وتابع : تلقيت 60 توقيعا من الجمعية العمومية لإتحاد الكرة بعزل الجنايني ولجنته,موضحا أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع قرر عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. Advertisements واختتم "منصور" حديثه قائلا : ما حدث في المباراة الماضية من احتقان وضرب متبادل، ينذر بحدوث مجزرة في الملعب بين لاعبي الأهلي والزمالك، الجنايني يريد إشعال الموقف وهو نائم في قطر 24 ساعة. رابط الفيديو من

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