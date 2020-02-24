علق "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على قرارات مجلس إدارة الأهلي بشأن العقوبات الموقعة على اللاعبين بسبب أحداث مواجهة السوبر أمام الزمالك.
وقال "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" ردًا على بيان الأهلي : اللائحة موجودة على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ويمكن لأي شخص الاطلاع عليه, معقبا : سبق وأرسلت اللائحة في "مظروف" لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
كان النادي "الأهلي" قد أكد في بيانه الرسمي الذي أصدره ردا على العقوبات خلال الساعات القليلة الماضية، إنه سبق وطلب 3 مرات إرسال نص اللائحة الخاصة بالاتحاد المصري ولم يجد أي إجابة على طلبه.
رابط الفيديو من
كانت هذه تفاصيل خبر "عمرو الجنايني" ردًا على بيان الأهلي: أرسلت لائحة اتحاد الكرة في مظروف لـ "الخطيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.