هل حصل اتحاد الكرة على فيديوهات من قناة أبو ظبي ؟ مواجهة نارية بين يعقوب السعدي ومحمد فضل

أكد الكابتن "محمد فضل" ، عضو اللجنة الخماسية لـ "اتحاد الكرة" ، إن اللجنة حصلت على نسخة من فيديوهات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من الفار.

من جابنه نفى "يعقوب السعدي" رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، تسليم شريط مباراة كأس السوبر للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال "محمد فضل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" : نعتذر عن سوء الفهم الذي حدث باعتقاد البعض أننا حصلنا على الفيديوهات من قناة أبو ظبي الرياضية

Advertisements

ليرد "السعدي" قائلا : الشريط المتوافر لدى مجلس أبو ظبي الرياضي لا يختلف عن ما عرض على قناة أبو ظبي الرياضية، معقبا : هناك مغالطة صريحة حدثت حينما صرح فضل بأن الاتحاد حصل على فيديوهات المباراة من قناة أبو ظبي، لماذا لا يوجد وضوح.

وقال "فضل" موضحاَ: تحدثت إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسألني على ماذا استندت اللجنة في عقوباتها، فأخبرته أن الشريط وصلنا من أبو ظبي، ربما هو اعتقد أنني أقصد قناة أبو ظبي، لكني لم أقل ذلك.