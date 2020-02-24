اخبار الرياضه

اتحاد الكرة المصرية عقوبة محتملة للزمالك حال الانسحاب من مباراة القمة غدا

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صرح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عن العقوبات المحتمل صدورها ضد نادي الزمالك في حال انسحابه أمام الأهلي، في ضوء تنفيذ وعيده بعدم استكمال مباريات الممتاز، حيث انه من المقرر لقاء القمة بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الدوري المصري.

حيث قام الزمالك اليوم بإصدار  قررا عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد عصر اليوم بالانسحاب من مسابقة الدوري، وقد قام عمرو الجنايني بالرد على هذا القرار خلال مداخلة هاتفية علي قناة أون سبورت قائلا “هناك لائحة تنص على خسارة الفريق المنسحب 3 نقاط و6 نقاط بنهاية الموسم، وحدثت من قبل في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، وكل مباراة لن يذهب لها ستكون العقوبة مغلظة”.

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