شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: قرار إيقاف رئيس الزمالك غير قانوني و الاتحاد تعمد إيقاف "كهربا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحداث لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبى الإماراتية .

وأضح أحمد حسن في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "حكم السوبر لم يكتب تقرير ومراقب المباراة جمال الغندور لم يتواجد في أبو ظبي و الكرة المصرية في تراجع دائم وأصبحت تدار بالفهلوة والشو الإعلامي" .

وأضاف أحمد حسن تعمدت إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي قائلا: "الجبلاية تعمدت إيقاف كهربا لنهاية الموسم بعد انتقاله للأهلي، وأرى أن هناك تحايلا في القرار، ولماذا تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم بينما تم إيقاف شيكابالا 8 مباريات فقط" .

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وأشار أحمد حسن إلى أن قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك من قبل لجنة الانضباط غير قانوني ولن يتم تنفيذه قائلا " لجنة الانضباط غير منوط لها اتخاذ عقوبات على مجالس إدارات الأندية و السوشيال ميديا سبب الأحداث التي أعقبت قمة السوبر" .

وتابع عميد لاعبي العالم أن هناك مجاملات بشكل متكرر داخل اتحاد الكرة على مر العصور قائلا "اتحاد الكرة قام بإيقافي خلال تواجدي بالإسماعيلي من أجل إرضاء الأهلي و كنا نلعب مباراة خلال تواجدي بصفوف الإسماعيلي أمام السويس وتم طردي بسبب ضرب أحد اللاعبين بالكوع ولكن تفاجئت بإيقافي لمدة 6 مباريات بسبب طردي وذلك مجاملة للأهلي و كان الأهلي يفاوضني في ذلك الوقت ولكن كان هناك اختلافات مع الإسماعيلي في هذا الصدد وهو ما تسبب في ايقافي من جانب اتحاد الكرة مجاملة للأهلي" .